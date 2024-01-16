  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء 16 يناير 2024 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا جنوب البحر الأحمر



وكالات/سما/

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

بدورها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان عبر منصة x إن الحادثة وقعت على بعد 100 ميل بحري تقريبا إلى الشمال الغربي من الصَليف باليمن. وتحقق السلطات في الحادث".

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي هذا في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر والمرتبطة بإسرائيل احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

من جهتها، أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن مياه البحر الأحمر.

وكان مسؤول من جماعة الحوثيين قد أكد، أمس الاثنين، أن حركة (أنصار الله) ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: طلبات حماس في جولة المفاوضات تستدعي الاعتراف بالفشل

بعد سحب فرقة 36 ووحدة "دوفدان" من غزة.. حزب الله ينشر فيديو بعنوان: "يا هلا ومرحب"

غالانت يعلن انتهاء الاجتياح البري المكثف شمالي غزة واقتراب انتهائه في جنوبي القطاع

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرا للموساد في العراق وجماعات إرهابية بسوريا

"القسام" تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في خانيونس

"القسام" تنشر فيديو أسيرة إسرائيلية توجه رسالة لتل أبيب

الأخبار الرئيسية

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

photo_2024-01-16_15-14-14

مصر تنجح في إخراج الصحفي وائل الدحدوح من غزة

photo_2024-01-16_15-18-39

عقوبات أوروبية على يحيى السنوار

بن غفير يدعو إلى احتلال قطاع غزة

photo_2024-01-16_15-05-13

قائد القيادة الشمالية في الجيش الاسرائيلي: مستعدون للهجوم على لبنان الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية