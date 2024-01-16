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بن فرحان: لا مؤشرات من"إسرائيل" على وقف الحرب

الثلاثاء 16 يناير 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن فرحان: لا مؤشرات من"إسرائيل" على وقف الحرب



الرياض/سما/

 

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء، إن أولوية المملكة إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي بالمنطقة، مشددا على ضرورة التركيز على المعاناة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية  السعودي خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي في دافوس، أن بلاده تحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، وأنه ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات.

وأعرب بن فرحان عن قلقه بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشددا على أن الأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد.

وشدد بن فرحان على أن وقف إطلاق النار نقطة بداية لتحقيق العدالة من أجل الفلسطينيين، معتبرا أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري.

وقال: "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، ولا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد".

 

#السعودية

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