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ميقاتي: وقف النار في غزة حجر الزاوية لكل الحوارات بالمنطقة

الثلاثاء 16 يناير 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي: وقف النار في غزة حجر الزاوية لكل الحوارات بالمنطقة



بيروت/سما/

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على مساعي لبنان الدائمة نحو الحلول الدبلوماسية، مشددا على التزام بلاده بالقرارات الدولية بشأن لبنان والتي يتم احترامها كلها.

وقال ميقاتي في لقاء تلفزيوني: "قلنا دائما وأبدا إننا نسعى للحلول الدبلوماسية، ونحن ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان ونحترمها كلها".


وأضاف: "حزب الله (اللبناني) يتمتع بعقلانية وحكمة وقال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة أخرى".

وبخصوص الحرب الدائرة في قطاع غزة، اعتبر ميقاتي أن وقف إطلاق النار في غزة "هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة".

يشار إلى أن ميقاتي صرح قبل أيام في جلسة الحكومة بأنه "تم إبلاغ جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، ولا نقبل بأن يتعرض أخوتنا للإبادة ونحن نبحث عن اتفاق خاص".

وأوضح أن الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا الى الموفد الأمريكي أموس هوكستين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701.

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