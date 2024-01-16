  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

50 محاميا من جنوب أفريقيا يعتزمون مقاضاة واشنطن ولندن بسبب “تواطؤهما” بجرائم الاحتلال

الثلاثاء 16 يناير 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 محاميا من جنوب أفريقيا يعتزمون مقاضاة واشنطن ولندن بسبب “تواطؤهما” بجرائم الاحتلال



وكالات/سما/

يستعد 50 محاميا من جنوب إفريقيا لمقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بسبب "تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة وبريطانيا.

واستعدادا للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال رينسبورغ في تصريح لوكالة "الأناضول" إنه "يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها"، مشددا على أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية.

وأفاد رينسبورغ بأنه "لا أحد يحمل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في (الغزو الأمريكي عام 2003) العراق مثال على ذلك"، مضيفا: "الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة. لا أحد يقول لها كفى".

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: طلبات حماس في جولة المفاوضات تستدعي الاعتراف بالفشل

بعد سحب فرقة 36 ووحدة "دوفدان" من غزة.. حزب الله ينشر فيديو بعنوان: "يا هلا ومرحب"

غالانت يعلن انتهاء الاجتياح البري المكثف شمالي غزة واقتراب انتهائه في جنوبي القطاع

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرا للموساد في العراق وجماعات إرهابية بسوريا

"القسام" تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في خانيونس

"القسام" تنشر فيديو أسيرة إسرائيلية توجه رسالة لتل أبيب

الأخبار الرئيسية

حمد بن جاسم: دول عربية تسعى للتكفل بخسائر الحرب الإسرائيلية على غزة

photo_2024-01-16_15-14-14

مصر تنجح في إخراج الصحفي وائل الدحدوح من غزة

photo_2024-01-16_15-18-39

عقوبات أوروبية على يحيى السنوار

بن غفير يدعو إلى احتلال قطاع غزة

photo_2024-01-16_15-05-13

قائد القيادة الشمالية في الجيش الاسرائيلي: مستعدون للهجوم على لبنان الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية