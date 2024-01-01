النرويج: نعمل مع واشنطن وبعض الدول على وضع تصور لحكومة فلسطينية موحدة

رام الله / سما/

كشف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا في منتدى دافوس إن بلاده تدرس مع دول أخرى، تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار.

ووفقا له فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية "القلقة" بشأن الوضع في غزة شركاء في هذه الجهود. وأعرب عن أمله في أن يتمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية من المساعدة في جمع التبرعات لإعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن أوسلو ترى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون مسؤولة عن الأرض الفلسطينية الموحدة، "ولكن قبل كل شيء، يجب التأكد من أن هذا هو ما يريده الفلسطينيون".

ووفقا له، فإن توسيع الحرب إلى جبهات أخرى في الشرق الأوسط يوضح الحاجة الملحة إلى تعزيز الحل على أساس مبدأ الدولتين.