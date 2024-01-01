وزير الخارجية التركي: الحرب على غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر

القدس المحتلة / سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن الحرب على قطاع غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر.

وقال فيدان: "مضى أكثر من 100 يوم منذ بدء مجزرة غزة، وقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، والدراما الأكبر هي أن هذه المذبحة تحدث أمام أعين المجتمع الدولي"، مضيفا أن "بعض الجهات الفاعلة الرائدة في المجتمع الدولي تدعم هذا الأمر بالفعل".

وتبع وزير الخارجية التركي بالقول: "بينما استمرت المذبحة في غزة، أعربنا عن خطر الانتشار الإقليمي.. وأدعو مرة أخرى المجتمع الدولي برمته إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار".

وقال: "نحن نعمل على خلق لغة السلام، وإن فكرة أنه من الضروري أن تنتهي هذه الأزمة بحل الدولتين قد قَبِلَها الجميع تقريبا"، وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون توفير السيادة والأمن المتساويين لكلا البلدين، ومن الواضح أن النهج الذي يعطي الأولوية فقط لأمن إسرائيل ويتجاهل الفلسطينيين لن يأتي بالحل".

وأكد أن بلاده ستواصل عملها من أجل تحقيق السلام بأقصى سرعة، وستعمل على إيجاد نتائج للمجازر التي ترتكبها إسرائيل سياسيا وقضائيا.