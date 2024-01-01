  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية التركي: الحرب على غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر

الثلاثاء 16 يناير 2024 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي: الحرب على غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر



القدس المحتلة / سما/

 

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن الحرب على قطاع غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر.

وقال فيدان: "مضى أكثر من 100 يوم منذ بدء مجزرة غزة، وقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، والدراما الأكبر هي أن هذه المذبحة تحدث أمام أعين المجتمع الدولي"، مضيفا أن "بعض الجهات الفاعلة الرائدة في المجتمع الدولي تدعم هذا الأمر بالفعل".

وتبع وزير الخارجية التركي بالقول: "بينما استمرت المذبحة في غزة، أعربنا عن خطر الانتشار الإقليمي.. وأدعو مرة أخرى المجتمع الدولي برمته إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار".

وقال: "نحن نعمل على خلق لغة السلام، وإن فكرة أنه من الضروري أن تنتهي هذه الأزمة بحل الدولتين قد قَبِلَها الجميع تقريبا"، وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون توفير السيادة والأمن المتساويين لكلا البلدين، ومن الواضح أن النهج الذي يعطي الأولوية فقط لأمن إسرائيل ويتجاهل الفلسطينيين لن يأتي بالحل".

وأكد أن بلاده ستواصل عملها من أجل تحقيق السلام بأقصى سرعة، وستعمل على إيجاد نتائج للمجازر التي ترتكبها إسرائيل سياسيا وقضائيا.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: طلبات حماس في جولة المفاوضات تستدعي الاعتراف بالفشل

الجيش الإسرائيلي يقرر سحب فرقة كاملة من قطاع غزة ونقل أخرى للضفة

غالانت يعلن انتهاء الاجتياح البري المكثف شمالي غزة واقتراب انتهائه في جنوبي القطاع

بعد سحب فرقة 36 ووحدة "دوفدان" من غزة.. حزب الله ينشر فيديو بعنوان: "يا هلا ومرحب"

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرا للموساد في العراق وجماعات إرهابية بسوريا

شاهد: "القسام" تنشر تسجيلا مصورا مرتبطا بمصير 3 أسرى إسرائيليين

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

الأخبار الرئيسية

حرب

تقرير: مخاوف إسرائيلية متصاعدة من إعادة بناء قدرات حماس شمالي غزة

اطلاق 50 صاروخا اتجاه نتيفوت.. اسرائيل: انطلقت من المنطقة التي تم الانسحاب منها شمال القطاع

جيش

مخطط لتهجير سكان قطاع غزة.. إعلام عبري: إسرائيل تستعد للقتال على حدود مصر

وزير اسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس في قطاع غزة ..

مسؤول أميركي : أولويتنا خفض حدة حرب غزة الشهر المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية