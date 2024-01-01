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هوكشتين: ليتراجع حزب الله 7 كيلومترات والا الحرب وعليه الاتعاظ من غزة

الثلاثاء 16 يناير 2024 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوكشتين: ليتراجع حزب الله 7 كيلومترات والا الحرب وعليه الاتعاظ من غزة



القدس المحتلة / سما/

طلب المبعوث الامريكي عاموس هوكشتين من السلطات اللبنانية إبعاد مقاتلي حزب الله سبعة كيلومترات الى وراء الخط الازرق على ان يحل محله الجيش اللبناني .

 
 
وقال حسب جريدة الاخبار اللبنانية: «سوى ذلك فإن اسرائيل ستشن حرباً على حزب الله الذي عليه ولبنان الاتعاظ مما جرى في غزة».

وقال إنه "لا داعي لانسحاب حزب الله من شمال نهر الليطاني."

في الاجتماع الذي ضمه في السرايا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى اعضاء في الوفدين الاميركي واللبناني، لم يتردد في القول: «اذا عاد المستوطن الاسرائيلي الى منزله في الشمال وفتح شباكه في الصباح مَن سيبصر امامه؟ حزب الله».

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