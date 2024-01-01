اطلاق 50 صاروخا اتجاه نتيفوت.. اسرائيل: انطلقت من المنطقة التي تم الانسحاب منها شمال القطاع

القدس المحتلة / سما/

قال مسؤول عسكري اسرائيلي إن القصف الصاروخي صباح اليوم (الاثنين) باتجاه نتيفوت، والذي تم خلاله الكشف عن نحو 50 عملية إطلاق، تم تنفيذه من المنطقة التي أخلتها الفرقة 36 أمس شمال قطاع غزة.

وقال المصدر إن "عمليات الإطلاق نفذت هذا الصباح من المنطقة التي كانت تعمل فيها كتيبة غولاني والفرقة 36.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المباني في مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي شرق قطاع غزة بعشرات الصواريخ.

وقالت مصادر عبرية إن الرشقة الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه نتيفوت كانت الأكبر في الأسابيع الأخيرة.