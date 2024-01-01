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الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف القاهرة من تهجير الفلسطينيين

الثلاثاء 16 يناير 2024 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف القاهرة من تهجير الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما/

حذرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، من تدهور حاد في العلاقات بين مصر وإسرائيل بل وتدميرها في حال تدفق الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، متحدثة عن مخاوف مصر من تهجير الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن حرب غزة وضعت أمام العلاقات الإسرائيلية المصرية تحديات صعبة، أولها المخاوف من الجانب الصري بسبب تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر الحدود المصرية، والثاني هو مسألة مرور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وكرم أبو سالم.

وأضافت معاريف أن المسألة الثالثة التي تؤثر في العلاقات حاليا طرحت في الأيام الأخيرة، وهي مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا - وهو طريق يبلغ طوله حوالي 14 كيلومتراً ويشكل الحدود بين مصر وغزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المخاوف المصرية ناتجة عن 3 أسباب رئيسية: الخوف من إدخال عناصر مسلحة بزي مدني أفكار لضم الأراضي المصرية إلى غزة بعد خروج الفلسطينيين واللوم العربي لمصر لأن هذه الخطوة تساعد إسرائيل بالقضاء على المشكلة الفلسطينية.

وعن المساعدات الإنسانية لغزة قالت معاريف إن وسائل الإعلام المصرية تحدثت عن عدد الشاحنات وكمية المعدات التي يتم نقلها يوميًا، بهدف إظهار إخلاص مصر للقضية الفلسطينية. لكن عندما تقتبس وسائل الإعلام المصرية تصريحات إسرائيلية تنطوي على انتقادات بأن مصر لا تسمح - أو تجعل الأمر صعبا - بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تكون ردود الفعل في وسائل الإعلام المصرية قاسية.

المصدر: معاريف

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