ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابي

القدس المحتلة / سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إسرائيل لم تكن لتتعرض لهجوم لو كان لا يزال رئيسا وتعهد بحل الوضع "بسرعة كبيرة" إذا أعيد انتخابه رئيسا.

ترامب: سأحل الوضع الرهيب في إسرائيل بسرعة كبيرة إذا أعيد انتخابيبايدن يدعو إلى التبرع بالأموال إلى حملته الانتخابية

وفي حديثه بعد فوزه الكبير في المؤتمر الحزبي الجمهوري الأول في البلاد في ولاية أيوا، وصف ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس شهدناه في تاريخ البلاد".

واعتبر أنه لو كان لا يزال رئيسا "لم تكن روسيا لتهاجم، ولم تكن إسرائيل لتهاجم أبدا"، متعهدا بحل القضيتين بسرعة إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وأضاف: "الوضع في أوكرانيا مروع للغاية، والوضع الإسرائيلي مروع للغاية. سنعمل على حلها، وسنعمل على حلها بسرعة كبيرة"، دون أن يذكر تفاصيل.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، فوز ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض.

ومن شأن هذا الفوز ترسيخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر.

ووفق تقديرات إعلامية، حل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ثانيا في أيوا متقدما على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وانسحب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، من السباق الرئاسي، بعد أن حصل على 8 بالمئة من أصوات الحزب الجمهوري بالولاية، بعد عد أكثر من 90 بالمئة من الدوائر الانتخابية.