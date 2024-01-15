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وزير اسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس في قطاع غزة ..

الثلاثاء 16 يناير 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس في قطاع غزة ..



القدس المحتلة / سما/

صرح الوزير في مجلس الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي "جدعون ساعر"، أن إسرائيل بعيدة عن إنهاء حماس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ساعر قوله: "بعيدون جدا عن إنهاء حركة حماس".

واضاف ساعر: "هناك أهمية كبيرة لاستمرار حكومة الطوارئ ونحن لا نزال في حالة حرب".

وتابع "نحن بعيدون جدا عن انهيار حماس، وإذا اعتقد أي شخص أنه سيكون هناك بديل لحكم حماس في قطاع غزة وهي لا تزال واقفة على قدميها فهذا ببساطة لن يحدث".

وقال "يجب أن نبقى ملتزمين بهدف الحرب وأن تبقى هذه الحكومة وبذل كل جهد للتغلب على العقبات".

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