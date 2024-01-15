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تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات

الثلاثاء 16 يناير 2024 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات



غزة / سما/

 

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت العشرات من الفلسطينيين في شمال وادي غزة خلال محاولتهم الحصول على مساعدات.

وقال المرصد إن "قوات الجيش الإسرائيلي لم تكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي".

وأكد أنه وثق "شهادات صادمة عن قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم يوم الخميس 11 يناير الجاري على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية"، محملا وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

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