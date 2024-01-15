تطورات اليوم الـ102 من الحرب .. غارات على مناطق مختلفة بالقطاع ومعارك ضارية بخانيونس

غزة / سما /

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ102، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 24100 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و60834 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 500 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

8:17 الوزير بمجلس حرب الاحتلال "جدعون ساعر": بعيدون جدًا عن إنهاء حركة حماس

8:00 غارة جوية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي خان يونس

7:51 الناشط محمود أبو سلامة يتحدث ع الأوضاع الليلة الماضية في شمالي قطاع غزة

7:48 الصحفي إسماعيل الغول يتحدث عن معاناة الأهالي في مستشفى الشفاء في غزة

7:35 إطلاق نار من الطيران المروحي الإسرائيلي شرقي خان يونس

7:26 غارة جوية إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

7:21 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرة مسيَرة

7:07 جانب من صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

6:59 انفجار كبير يهز مدينة غزة

6:58 تواصل القصف الجوي والبري والبحري على مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمالي القطاع

6:46 تجدد القصف المدفعي المكثف على محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وسط إطلاق نار متواصل

6:27 جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة الليلة

5:59 مستوطنون يهاجمون منزل المواطن نمر عواشرة في بلدة سنجل شمال رام الله ويحطموا مركبات في البلدة، وتحطيم مركبات في قرية بيتين شرقا

5:45 تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي بشكل مكثف جنوبي ووسط خان يونس

5:44 غارات جوية إسرائيلية على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

5:16 الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على جباليا شمال قطاع غزة

5:02 جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية

4:49 طائرات الاحتلال تشن غارة على المناطق الغربية لمدينة غزة

4:48 الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد اقتحامها منزل الأسير المحرر أحمد ابو لبدة في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية

4:43 الهلال الأحمر: إصابة شاب بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في منطقة الطور بنابلس، يجري نقله للمشفى.

4:29 قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر حامد العامودي عقب اقتحام منزلة في شارع كشيكة بمدينة نابلس

4:24 قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل المطارد أوس أبو علي بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية

4:15 عاجل| قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين تنفذ حملة اعتقالات

3:26 قوات الاحتلال تتجه نحو حي بطن الهوا في رام الله وتحاصر بناية سكنية تمهيدا لاقتحامها

3:28 الاحتلال يعتقل الأسير المحرر عطا حازم الريماوي من بيت ريما برام الله، أثناء مروره عن حاجز حوارة بنابلس، وهو شقيق الشهيد أحمد الريماوي

3:20 مصادر محلية: إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال بالقدم خلال مواجهات في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

3:19 قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله

3:17 قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد، خلال الاقتحام المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس

2:11 مليشيات المستوطنين تعتدي على مركبات الفلسطينيين بعد هجوم نفذوه على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، قبل قليل

2:05 قوات الاحتلال تقتحم منطقة رأس الجورة في مدينة الخليل

1:59 قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا وتحاصر أحد المنازل

1:55 قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت سيرا برام الله وإذا بالخليل

1:53 اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

1:28 جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة مجندة بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين عند الحدود المصرية

1:26 قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلجة بيت فوريك شرق نابلس واندلاع مواجهات

1:05 قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

12:56 وكالة الأنباء اللبنانية: قصف إسرائيلي على بنت جبيل جنوبي لبنان

12:32 جيش الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فارس خليفة عند حاجز جبارة بطولكرم، ويجري نقله لمستشفى ثابت ثابت

12:30 مصدر أمني عراقي لشبكة "أي بي سي" الأميركية: حركة الطيران توقفت في أربيل والقصف كان عنيفاً للغاية

12:29 مصادر عبرية: مروحيات عسكرية إسرائيلية تهاجم مسلحين على الحدود مع مصر

12:27 رويترز عن مسؤولين أمريكيين: لم تُستهدف منشآت أمريكية بالصواريخ في أربيل بالعراق ولا خسائر أمريكية

12:07 غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة

12:06 وكالة الأنباء الإيرانية: الحرس الثوري يعلن استهداف أحد مقرات التجسس التابعة للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية

12:03 جيش الاحتلال: أطلقنا النار باتجاه نحو ٢٠ شخصًا بعضهم مسلحون قرب معبر نيتسانا على الحدود مع مصر وشخّصنا إصابة بعضهم