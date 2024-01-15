اشتباك مسلح على الحدود المصرية قرب معبر العوجة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مسلحين في المنطقة الحدودية مع مصر قرب نيتسانا (معبر العوجة).

وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

من جهتها، تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر أمني اليوم الإثنين أن القوات المصرية أحبط محاولة لتهريب مخدرات على “الحدود المصرية- الإسرائيلية”.

وأضافت أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في "إسرائيل" باسم معبر نيتسانا.