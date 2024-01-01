سرايا القدس تقصف سديروت من بيت حانون

غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، قصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية، فيما دوت صفارت الإنذار في نيرعام ومفلاسيم بغلاف غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “في تاسعة البهاء.. قصفنا "سديروت" ومغتصبات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية".

وأفادت القناة 13 العبرية بأن 14 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة تجاه سديروت خلال الدقائق الأخيرة.

كما لفت مراسل القناة إلى أن الصواريخ نحو "سديروت" مساء اليوم أطلقت من بيت حانون شمال قطاع غزة، وهي منطقة أعلن جيش الاحتلال سابقاً أنه سيطر عليها.

وفي وقت سابق نشرت سرايا القدس مشاهد من العملية المشتركة التي نفذها مجاهدوها وكتائب الأقصى - لواء العامودي لقصف تجمع آليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خانيونس.

كما عرضت مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني وسط مدينة خانيونس.