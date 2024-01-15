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"القسام" تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في خانيونس

الإثنين 15 يناير 2024 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في خانيونس



غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، إجهاز مجاهديها على 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب، إن "مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر، وأجهزوا على 5 جنود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت"القسام" في بيان آخر، أن "مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل وجريح، شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة".

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

#كتائب القسام

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