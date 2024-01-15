  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

الإثنين 15 يناير 2024 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون تنفيذ عملية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وأكدوا تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع: "‏انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظةِ لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيانِ الصهيوني، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليجِ عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".


وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا".

‏وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

‏وتابع: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ونوه بأن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات عدا موانىءِ فلسطين المحتلة وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاعِ والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني".

وأفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري اليوم الاثنين، بأن صاروخا أصاب سفينة أمريكية، جنوب شرق ساحل عدن، بعد ساعات من إسقاط الأمريكيين صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

#الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

مؤرخ إسرائيلي: 5 مؤشرات على بداية نهاية المشروع الصهيوني

"نكذب على أنفسنا".. آيزنكوت يطالب نتنياهو بعقد صفقة كبيرة مع حماس

"القسام" تنشر مقطع فيديو لأسرى إسرائيليين: "غدا سنخبركم بمصيرهم" (شاهد)

الجيش الإسرائيلي يقرر سحب فرقة كاملة من قطاع غزة ونقل أخرى للضفة

هآرتس: طلبات حماس في جولة المفاوضات تستدعي الاعتراف بالفشل

الاعلام العبري : قطيعة بين نتنياهو وبايدن لهذا السبب ...

بعد سحب فرقة 36 ووحدة "دوفدان" من غزة.. حزب الله ينشر فيديو بعنوان: "يا هلا ومرحب"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-15_20-56-29

سرايا القدس تقصف سديروت من بيت حانون

27 شهيدا وعشرات المصابين في قصف متواصل على عدة مناطق بقطاع غزة

20240115080525

غالانت يعلن انتهاء الاجتياح البري المكثف شمالي غزة واقتراب انتهائه في جنوبي القطاع

65a576c7423604633d2f927e

"القسام" تنشر فيديو أسيرة إسرائيلية توجه رسالة لتل أبيب

هآرتس: طلبات حماس في جولة المفاوضات تستدعي الاعتراف بالفشل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية