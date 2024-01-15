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غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الإثنين 15 يناير 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة



غزة/سما/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، أسفر عن مئة ألف شهيد وجريح ومفقود، ودمار غير مسبوق في المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونظام صحي منهار.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الإثنين، "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها".

وأضاف: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وتابع غوتيريش "أن شبح المجاعة يخيّم على مواطني غزة، مع مخاطر المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى".

وأشار إلى مقتل 152 موظفا من الأمم المتحدة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي أكبر خسارة في تاريخ المنظمة.

ويعاني المواطنون في قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون، ونزح أكثر من 85% منهم، وفق الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.

وأكدت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، في بيان مشترك، أن كميات المساعدات التي تصل للقطاع حاليًا ليست كافية ولا تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتجنب الجوع وسوء التغذية والفقر والمرض، وأن نقص الغذاء والمياه والرعاية الطبية يتفاقم خاصة في شمال القطاع.

#أنطونيو غوتيريش

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