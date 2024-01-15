"القسام" تنشر فيديو أسيرة إسرائيلية توجه رسالة لتل أبيب

القدس المحتلة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين يطالبون تل أبيب بأن تعيدهم إلى بيوتهم.

وحمل الفيديو الذي بثته "القسام" بالعربية والانجليزية والعبرية عنوان "لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت".

وعرض التسجيل كلمة أسيرة من الأسرى الثلاثة حيث قالت "إنهم تعرضوا لقصف من طائرة إسرائيلية أدى إلى مقتل رفيقيها وكانت هي الناجية الوحيدة".

وأشارت الأسيرة إلى مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش على غزة.

وكانت الكتائب قد بثت في وقت سابق مقطع فيديو لثلاثة 3 إسرائيليين أسرى لدىيها، وعلقت بالقول "غدا سنخبركم بمصيرهم".



وقالت أسيرة إسرائيلية حينها: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا"، مطالبة نتنياهو بإيقاف الحرب بغية إعادتهم إلى أسرهم.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" قد قال في تسجيل صوتي إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا، أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".



وأضاف "على الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية".

هذا، وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في كلمة يوم الأحد على أن الأولوية هي عودة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس إلى منازلهم.

إلى ذلك، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 شهيد و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.