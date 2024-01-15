صاروخ حوثي يصيب سفينة أمريكية في خليج عدن

صنعاء/سما/

أصاب صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون مساء اليوم الاثنين، سفينة حاويات في خليج عدن ترفع علم جزر مارشال وتعود ملكيتها للولايات المتحدة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة في خليج عدن بصاروخ، على مسافة 95 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن.

وبحسب الهيئة، فقد أبلغ ربان السفينة المستهدفة، أن جانبًا منها أصيب بصاروخ في الأعلى.

وقالت مصادر عسكرية يمنية بمحافظة أبين لـ"إرم نيوز"إن الصاروخ أطلق من مناطق جبلية بمديرية مكيراس، جنوب شرق محافظة البيضاء، المتاخمة لأبين، ومرّ في سماء مديرية لودر، نحو هدف بحري في مياه خليج عدن".

وهذه المرة الثانية التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من محافظة البيضاء باتجاه مياه خليج عدن منذ السبت الماضي، بعد تعرّض مواقع عسكرية تابعة لهم لهجمات أمريكية بريطانية مساء الخميس/ فجر الجمعة الماضيين.

وقالت شركة أمبري الأمنية البحرية البريطانية إن سفينة بضائع سائبة ترفع علم جزر المارشال ومملوكة لأمريكا أصيبت بصاروخ قرب عدن.

وأضافت أن هناك أنباء عن إطلاق الحوثيين 3 صواريخ لم يصل اثنان منها إلى البحر الأحمر وأصاب الثالث السفينة، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مصالح الولايات المتحدة ردا على ضرباتها العسكرية لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين.

وبينت أن التقديرات تشير إلى أن السفينة ليست تابعة لإسرائيل.

من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن السفينة الأمريكية المستهدفة بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وواصلت رحلتها.