شهيد برصاص الاحتلال شرق طولكرم

طولكرم/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عند حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب فارس محمود عبد الله خليفة (37 عاما) من مخيم نور شمس شرق طولكرم، عند الحاجز.

وذكر مصدر أمني، أن الشهيد خليفة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال عند الحاجز، وترك ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا، بعد منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم الدكتور أمين خضر، لمراسلتنا، بوصول شاب (20 عاما) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، مصابا برصاص الاحتلال في اليد والبطن، ووصفت حالته بالمستقرة.

وبينت أن الشاب أصيب أثناء تواجده داخل أراضي عام 1948، وقام الاحتلال بتسليمه عند حاجز عناب العسكري، للإسعاف الفلسطيني.

وباستشهاد الشاب خليفة، يرتفع عدد شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى ثلاثة، بعد استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، والفتاة عهد محمود أولاد محمد (23 عاما)، في بلدة دورا جنوب الخليل.

ــ