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بعد سحب فرقة 36 ووحدة "دوفدان" من غزة.. حزب الله ينشر فيديو بعنوان: "يا هلا ومرحب"

الإثنين 15 يناير 2024 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد سحب فرقة 36 ووحدة "دوفدان" من غزة.. حزب الله ينشر فيديو بعنوان: "يا هلا ومرحب"



بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يتضمن تصريح سابق لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله،  بعد دقائق قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 36  ووحدة "دوفدان" الخاصة من قطاع غزة.

وقال نصر الله في المقطع المصور الذي نشره الإعلام الحربي لحزب الله: " يقولون لنا ان العدو الإسرائيلي سينتقل في قطاع غزة  للمرحلة الثالثة وهذا يعني أنه سيخرج جزء كبير من ألويته وهذه الألوية سيرسلها إلى شمال فلسطين المحتلة لجبهتنا.

وأضاف نصر الله: "بماذا تهددوننا؟ بالألوية المرعوبة والمهزومة والمصدومة نفسياً في قطاع غزة، يا هلا ومرحب! يا هلا ومرحب!".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سحب فرقة 36 من ضمنها لواء "غولاني" من قطاع غزة.

وكذلك سحب الجيش الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، جنود وحدة "دوفدان" من قطاع غزة ونقلهم إلى الضفة الغربية، إثر التوتر الأمني المتصاعد فيها، ووصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون الضفة أنها "على شفا الانفجار".

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