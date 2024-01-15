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لابيد: حكومة نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن

الإثنين 15 يناير 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: حكومة نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في اجتماع حزبه "يش عتيد" في الكنيست، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن.

وأضاف يائير لابيد: "لا يمكن الانتظار أكثر هذه الحكومة تجرنا نحو أزمة اقتصادية، وقامت بسحبنا إلى محكمة لاهاي".


وصرح بأن جلسات الكابنيت تستمر لتكون حلبة مشينة للخلافات والصراعات والنقاشات التي لا تقود لأي نتيجة.

وأشار لابيد إلى أن رئيس الحكومة لا يتحدث مع وزير الدفاع أثناء الحرب ويدعو عضو "الكنيست" دافيد أمسالم إلى الكابينيت بشكل خاص ويسمح له بمهاجمة رئيس أركان الجيش.

وأفاد زعيم المعارضة الإسرائيلية بأن الحكومة تقود حملة تحريض ضد ضباط وقوات الجيش فقط، مشيرا إلى أنه ولهاته الأسباب يجب إقالة نتنياهو الذي فقد ثقة الرئيس الأمريكي الأكثر ودية في تاريخ البيت الأبيض كما فقد السيطرة على الوزراء.

وتابع قائلا إن "أعضاء الكنيست المتطرفين والذين يتسببون في ضرر كبير جدا في المجتمع الدولي لا يمكنهم الاستمرار، الدولة مجبرة على التغيير ونحن نستطيع خلال بضعة أسابيع أن نكون مع حكومة مختلفة تركز في جنود الاحتياط وتدعم المجتمع المنتج والعامل وتضع خطة سياسية لما بعد الحرب وتمنح الأمن للإسرائيليين".


وأكد يائير لابيد أن هذا ليس بعيد المنال، موضحا في السياق أن "يش عتيد" مستعد في كل لحظة أن يعطي 24 صوتا لحكومة بديلة مع رئيس حكومة آخر.

وذكر أنه "إذا لم يتحقق ذلك فنحن بحاجة للتوجه لانتخابات سريعة والعودة بحكومة أخرى"، مردفا بالقول "مع الحكومة الحالية لا يمكن أن نستمر يجب إقالتها".

#نتنياهو

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