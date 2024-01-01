شاهد: "القسام" تنشر تسجيلا مصورا مرتبطا بمصير 3 أسرى إسرائيليين

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا عن مصير الأسرى الإسرائيليين بعنوان "ماذا تعتقدون؟".

وتظهر المشاهد صورًا لثلاثة أسرى إسرائيليين لدى "حماس"، ويطرح الفيديو ثلاثة احتمالات حول مصيرهم، عبر السؤال: ("ماذا تعتقدون"؟ ــ "قتلوا جميعًا"، "قتل بعضهم وأصيب الآخر"، "ما زالوا على قيد الحياة".

وصرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، يوم الأحد، بأن إسرائيل فشلت خلال 100 يوم من الحرب على قطاع غزة في تحقيق أهدافها.

وأشار أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إلى أن المقاومة أخرجت نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية من الخدمة منذ بدء القتال بين الجانبين.



وأضاف أبو عبيدة: "ما قاومنا به العدو من عبوات ومقذوفات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل، هو من صنع كتائب القسام"، مشددًا على أن "أي حديث سوى وقف العدوان على أهلنا ليس له قيمة في مسار المعركة التي ستتوسع يوما بعد يوم"، منوهًا بأن "أهداف العدو تكسرت على صخرة صمود مقاومة شعبنا ومقاومتنا، لا التهجير تحقق ولا التدمير العشوائي حقق لهم سوى الخزي ولا استعادوا الأسرى".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الأحد، إن إسرائيل بعد 100 يوم من معركة طوفان الأقصى "غارقة" في الفشل.



وأضاف نصر الله في كلمة له، أن إسرائيل في الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تشدداً وتكتماً على الأخبار من أي حرب أخرى، وتابع "لولا وسائل الإعلام لما كنا لنعرف شيئا حول ما يجري في غزة".



وحث نصر الله اللبنانيين على "استقبال" النازحين من مناطق الجنوب بسبب القتال الدائر مع الجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه لا يعلم كم ستدوم فترة التوتر في الجنوب.