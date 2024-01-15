حولاتا يتوقع سقوط 15 ألف قتيل في "إسرائيل" حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

توقع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولاتا، أن يصل عدد القتلى في "إسرائيل" حال اندلاع حرب مع "حزب الله" إلى 15 ألف.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "بينما يواصل الجيش الإسرائيلي مناوراته البرية في قطاع غزة، يتعامل الجيش أيضًا مع الجبهة الشمالية، حيث يواصل تنظيم حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار على المستوطنات الشمالية".



وأضافت: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل أكثر من 1000 إسرائيلي، وأصيب آلاف آخرون. في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيال حولاتا، من أنه إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، فإن عدد القتلى في إسرائيل سيصل إلى 15 ألف قتيل".



وقالت إن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون أكثر فتكًا بكثير من حرب لبنان الثانية، عندما قُتل 1200 لبناني و165 إسرائيليًا خلال 34 يومًا من القتال.

وتشير التقديرات الآن بحسب الصحيفة، إلى أن "حزب الله" هو أقوى منظمة مسلحة في الشرق الأوسط، حيث يمتلك ترسانة تضم أكثر من 100 ألف صاروخ منتشر في جميع أنحاء لبنان.



