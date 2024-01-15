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لابيد: الرهائن في البيت أولا أما السنوار فسنقتله لاحقا

الإثنين 15 يناير 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: الرهائن في البيت أولا أما السنوار فسنقتله لاحقا



القدس المحتلة/سما/

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في كلمة يوم الأحد، على أن الأولوية هي عودة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس إلى منازلهم.


وأضاف يائير لابيد أنه وبدون إعادتهم إلى المنزل سيبقى الإسرائيليون في حالة انقسام كالشظايا، مردفا بالقول "علينا إعادة الرهائن فورا".

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا "أما رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيي السنوار فسنقتله لاحقا.. يحيى السنوار نستطيع قتله حتى في فبراير.. وسنقتله عاجلا أم آجلا"، وفق ما نقلته قناة "راي نيوز" الإيطالية.

كما نشر لابيد سلسلة تغريدات على منصة "X"، حيث قال: "قلوبنا محطمة.. ما دام هناك إسرائيلي واحد أسيرا في أنفاق حماس، ستبقى قلوبنا محطمة.. طالما هناك مختطفون في غزة ومحتجزون فإن المهمة ليست كاملة.. طالما أنهم لا يعودون إلى المنزل، فنحن جميعا سجناء".


وأضاف "يجب على الحكومة الإسرائيلية مواجهة هذا الاختبار وعلينا أن نعيد الرهائن إلى الوطن.. لا يوجد خيار آخر".

وأردف بالقول "إلى أن يعودوا إلى ديارهم، يتم كسر العقد الإسرائيلي إنه يرقد أمامنا على أرضية التاريخ مكسورا إلى أشلاء والطريقة الوحيدة لعلاج الكسور هي تنحية جميع الاعتبارات جانبا".

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