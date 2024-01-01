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وكالات أممية تطالب إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات لغزة عبر أسدود

الإثنين 15 يناير 2024 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات أممية تطالب إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات لغزة عبر أسدود



غزة / سما /

حضت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل على السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وجاء في بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بأن إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد يعتمد أيضا على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات.

وأفاد البيان بأن استخدام أسدود الواقعة على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة "ضروري للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة"، بينما دعت المنظمات إلى "تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضافت أن السماح للوكالات الإنسانية باستخدام هذا الميناء "سيسمح بشحن كميات أكبر بكثير من المساعدات ليتم بعد ذلك إدخالها على متن شاحنات إلى المناطق الشمالية من غزة الأكثر تضررا والتي لم تنجح غير بضع قوافل في الوصول إليها".

وأفادت مديرة برنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط كورين فلايشر، في وقت سابق هذا الشهر بأن فتح ميناء أسدود سيخفض الوقت الذي يحتاجه نقل المواد الغذائية إلى أهالي غزة من الشمال.

ووافقت إسرائيل في ديسمبر الماضي على إيصال المساعدات بشكل مؤقت إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، لتفتح بذلك طريقا جديدا للإمدادات بعد أسابيع من الضغوط.

المصدر: "أ ف ب"

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