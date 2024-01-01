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محدث: مقتل اسرائيلية واصابة 18 آخرين في عملية مزدوجة برعنانا

الإثنين 15 يناير 2024 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: مقتل اسرائيلية واصابة 18 آخرين في عملية مزدوجة برعنانا



القدس المحتلة / سما /

قتلت اسرائيلية وأصيب 18 آخرين، اليوم الإثنين، وصفت جروح اربعة منهم بالخطيرة في عملية دهس وطعن نفذها شخص في مدينة رعنانا بالداخل.
وقالت نجمة داوود الحمراء، "إن مروحيات نقلت الجرحى".

وفي تفاصيل الحادث ، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المنفذ استولى على سيارة تقودها امرأة وطعنها وأخرجها من السيارة ودهس ثلاثة من المارة في شارع "حروشيت" في رعنانا. وبعد ذلك، اصطدم بالحاجز الواقي وترك السيارة، ثم استولى على سيارة أخرى وواصل هجومه ودهس أشخاصاً آخرين".

وطلبت الشرطة الاسرائيلية من سكان مدينة رعنانا اخذ اليقظة، فيما طلبت البلدية من الهيئات التدريسية ابقاء الطلبة داخل المدارس وعدم تسريحهم إلى بيوتهم حتى يتم إنهاء الحدث من قبل الشرطة والأمن.
يتبع..

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