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تركيا.. إطلاق سراح لاعب "أنطاليا سبور" الإسرائيلي

الإثنين 15 يناير 2024 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا.. إطلاق سراح لاعب "أنطاليا سبور" الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أفرجت السلطات التركية، عن اللاعب الإسرائيلي لدى فريق أنطاليا سبور ساغيف يحزقيل، الذي تم توقيفه أمس إثر حركة ذات طابع سياسي عقب تسجيله هدفا في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأنه في إطار التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في أنطاليا، استكملت الإجراءات في مديرية الأمن العام وتم نقل يحزقيل إلى القصر العدلي عقب الفحوصات الطبية، وعقب استجوابه في النيابة العامة تم إطلاق سراحه.

ومساء الاحد، أوقفت فرق الأمن في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا يحزقيل، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلن وكيل رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إفران ألكان، أن محامي النادي يعملون على إنهاء عقد اللاعب.​​​​​​​

وأشار ألكان في تصريحات الأحد إلى أن اللاعب الإسرائيلي قام بهذه الخطوة دون علم النادي، وأنه سيتم إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، بجانب استبعاده من الفريق.

وأظهر اللاعب البالغ 28 عاما إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفا في مرمى طرابزون سبور، وكتب على الضمادات عبارة "100 يوم، 10/7"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: "الأناضول"

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