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هل تواصل إسرائيل حربها على غزة "بكثافة رغم الضغوط" ؟ مسؤولون أمريكيون يجيبون ..

الإثنين 15 يناير 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تواصل إسرائيل حربها على غزة "بكثافة رغم الضغوط" ؟ مسؤولون أمريكيون يجيبون ..



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أوضحت خلال المناقشات أن حملتها العسكرية عالية الكثافة ستستمر طوال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن إسرائيل ستواصل هذه الحرب والحملة المكثفة على الرغم من ضغوط إدارة بايدن لضبط النفس مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بحسب الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية تقيد بشكل متزايد وصول بعثات الإغاثة، حيث وصلت بنجاح 24% فقط من إمدادات الغذاء والدواء والمياه المقررة إلى شمال غزة حتى الآن هذا العام.

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