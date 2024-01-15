بريطانيا تعتقل أعضاء بجماعة "العمل الفلسطيني"

القدس المحتلة / سما/

أوقِف الشرطة البريطانية 6 أعضاء في جماعة "العمل الفلسطيني"، مساء الأحد، وذلك للاشتباه في أنهم كانوا ينوون تعطيل بورصة لندن صباح اليوم الإثنين، احتجاجا على "تجارة الأسلحة" مع إسرائيل وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وقالت الشرطة في بيان، مساء الأحد، إن "ناشطين في جماعة العمل الفلسطيني كانوا يعتزمون على الأرجح مهاجمة بورصة لندن صباح الإثنين 15 كانون الثاني/يناير، لإحداث أضرار وإغلاق المبنى لمنع فتحه".

وفتحت شرطة سكوتلاند يارد تحقيقا، الجمعة، بعدما حذرها صحافي في صحيفة "ديلي إكسبرس".

وأوقِف رجل يبلغ 31 عاما وامرأتان تبلغان 28 و26 عاما، مساء الأحد، في ليفربول، وامرأة تبلغ 29 عاما ورجل يبلغ 23 عاما في لندن، ورجل يبلغ 27 عاما في برايتون، على خلفية الاشتباه في حصول "تآمر لإلحاق أضرار جنائية". وكانوا جميعا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة مساء الأحد.

تصف جماعة "العمل الفلسطيني" نفسها بأنها "شبكة عمل مباشر" هدفها إدانة "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل.

وقالت عبر منصة إكس إن "بورصة لندن تجمع مليارات الجنيهات لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي...".

وسبق للجماعة أن نفذت تحركات عدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب.

ففي تشرين الأول/أكتوبر، أقدمت الجماعة على طلاء واجهة مقر "بي بي سي" في لندن باللون الأحمر، متهمة هيئة الإذاعة البريطانية بأن "يديها ملطختان بالدماء" بسبب تغطيتها الحرب.