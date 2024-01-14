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كولومبيا: نتنياهو هو المسؤول عن مذبحة غزة

الإثنين 15 يناير 2024 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كولومبيا: نتنياهو هو المسؤول عن مذبحة غزة



غزة / سما/

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن "المذبحة الهائلة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر".

جاء ذلك في رده على بيان لمنظمة بالمجتمع المدني عبر منصة "إكس" مفاده أن النساء والأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة وقعوا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ورد بيترو بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة.

وتابع "المذبحة الهائلة التي ارتكبها نتنياهو بحق سكان غزة جرت من خلال القصف المباشر".

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