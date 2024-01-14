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الحرب على غزة : قصف وغارات ومعارك محتدمة بمحاور التوغل

الإثنين 15 يناير 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة : قصف وغارات ومعارك محتدمة بمحاور التوغل



غزة / سما/

شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات بجروح متفاوتة.

وتركزت الغارات والقصف مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 101 على خانيونس، ودير البلح، ورفح، وسط قصف متواصل لمخيمي البريج والمغازي واستهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي.

وتزامن ذلك، مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، في مختلف مناطق التوغل، بينما احتدمت المعارك بمحاور التوغل بوسط وجنوب مدينة خانيونس.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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