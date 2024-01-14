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استشهاد طفلين برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة

الأحد 14 يناير 2024 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفلين برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة



رام الله/سما/

استشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل سليمان محمد سليمان كنعان (17 سنة)، وصل شهيدا إلى المستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة، مضيفة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد طفل ثان هو خالد عامر حميدات (16 عاما)، جراء إصابته برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة، وأن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمانه.

وباستشهاد الطفلين  كنعان وحميدات، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى خمسة شهداء.

#شهداء

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