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الهلال الأحمر: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ بمحافظة غزة

الأحد 14 يناير 2024 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ بمحافظة غزة



غزة/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها أعادت، الأحد، تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ بمحافظة غزة، شمالي القطاع، بعد نحو شهرين من توقفها.

جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه.

وأضاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها أعادت "اليوم (الأحد) تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسرا منذ نحو شهرين، جراء محاصرة الاحتلال مركز إسعاف غزة ومستشفى القدس".

وقالت الجمعية، إنها قامت بتعزيز خدماتها الإسعافية في محافظة شمال غزة بمركبات إسعاف إضافية "لاسيما وأن الاحتلال دمر مركبات إسعاف الهلال الأحمر هناك، بعد اقتحامه مركز إسعاف جباليا، قبل نحو ثلاثة أسابيع".

ووفق معطيات الجمعية، فإنها وطواقمها تعرضت لـ "54 انتهاكا إسرائيليا" منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأحد، أسفر عن وقوع 8 قتلى و29 إصابة بين طواقمها.

وتشير المعطيات إلى استهداف "18 مبنى وإخراج 18 مركبة إسعاف عن الخدمة، وتضرر 20 مركبة أخرى".

وفي تقارير حول عملياتها، أعلنت الجمعية سابقا، "توقف العمل في مركزي إسعاف الهلال الأحمر في محافظتي غزة وشمال غزة، بسبب إجراءات وقيود قوات الاحتلال على الطواقم الطبية، ونفاذ الوقود الخاص بالمركبات، إضافة إلى خروج المستشفيات العاملة في المحافظة عن العمل، واستحالة العمل في إخلاء الحالات الإنسانية".

ومنذ مئة يوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

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