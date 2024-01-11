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احتفاء في جنوب أفريقيا بالفريق القانوني بعد عودته من محكمة العدل الدولية (فيديو)

الأحد 14 يناير 2024 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء في جنوب أفريقيا بالفريق القانوني بعد عودته من محكمة العدل الدولية (فيديو)



كيب تاون/سما/

شارك العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية في جنوب أفريقيا، الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، في استقبال حافل للفريق القانوني لجنوب أفريقيا بعد عودته من محكمة العدل الدولية، ويعتبر هؤلاء المواطنون فلسطين قضية ملازمة لبلدهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع العشرات من المناصرين للقضية الفلسطينية في جنوب أفريقيا في بهو الاستقبال بمطار بجوهانسبورغ، وخصصت لهم "استقبال الأبطال".

وحمل المستقبلون الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب أفريقيا، ورددوا عدداً من الشعارات المناصرة لفلسطين والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أبرزها شعار: "فلسطين حرة، فلسطين حرة".

من جانبه، عبر الفريق القانوني عن تفاؤله بالفوز بالقضية ضد إسرائيل وتحميل الأخيرة مسؤولية ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم المئة على التوالي.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار "أمر فوري" لتل أبيب بوقف الحرب، لحين البتِّ في القضية.

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#جنوب افريقيا

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