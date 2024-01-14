الاقتصاد الإسرائيلي بعد 100 يوم من الحرب: ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع في الإنفاق

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة Israel Hayom الإسرائيلية تقريراً الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، حول معاناة الإسرائيليين من موجة مستمرة من ارتفاع الأسعار في مجموعة متنوعة من مجالات الاستهلاك، بعد مرور 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تقرير الصحيفة أشار إلى أنه نظراً لزيادات الأسعار التي أعلنتها بالفعل شركات المواد الغذائية المختلفة، سيلاحظ الإسرائيليون قريباً مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات يقابلها تراجع في الإنفاق.

التقرير أوضح أن إحدى الظواهر التي واجهها المتسوقون في سلاسل الأغذية خلال الحرب هي ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات والقليل من العروض الترويجية.

وأعلنت عدة شركات مؤخراً عن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية على خلفية الحرب، وفقاً للصحيفة.

سيدة تتسوق في سوبر ماركت في تل أبيب

سيدة تتسوق في سوبر ماركت في تل أبيب

وبحسب الاختبار الذي أجراه السوق الإلكتروني Pricez، يبدو أنَّ العديد من المنتجات ازدادت تكلفة في يناير/كانون الثاني 2024 مقارنة بأغسطس/آب 2023، قبل الحرب.

وتابعت الصحيفة: "ارتفع سعر الأرز الفارسي بنسبة 17%، وزيت الزيتون بنسبة 9%، والحمص الجاف بنسبة 14%، والعدس الأحمر بنسبة 11%، واللحم البقري المفروم بنسبة 11%، وشرائح الدجاج الطازجة بنسبة 5%، وشرائح الشنتزل الطازجة بنسبة 9%، والدجاجة الكاملة بنسبة 11%، والتونة بنسبة 5%، والدقيق الأبيض بنسبة 5%.

من جهته، قال مسؤول في سلاسل الأغذية لصحيفة Israel Hayom إنَّ "زيت الزيتون ارتفع سعره بطريقة ملحوظة. ومعظم المعروض منه في إسرائيل مستورد، وقد ارتفع سعره في الخارج بنحو 120%؛ مما أدى إلى زيادة إضافية كبيرة في الداخل قد تصل إلى 20%. كما ندر المعروض من زيت الزيتون ولا توجد أنواع كثيرة على الرف".



المسؤول أضاف: "صارت جميع البقوليات أكثر تكلفة. ومن يتصدر هذه الفئة هي شركة Soget، وقد رفعت الأسعار في إسرائيل بسبب هبوط سعر العملة. يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النقل البحري، بعد تهديد الحوثيين؛ مما سيضيف زيادة أخرى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة؛ لأنَّ هناك نقصاً كبيراً في المعروض وتضاعفت تكلفة النقل ثلاث مرات؛ مما زاد من متوسط ​​سعر الكيلوغرام الواحد".

وبحسب المصدر نفسه "سنشهد زيادات أخرى في الأسعار. ففي الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات وهي في صعود مستمر، وارتفعت تكلفة النقل والمواد الخام. وسيتسبب استمرار نقص المعروض في زيادات الأسعار".