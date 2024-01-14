بعد 100 يوم من الحرب على غزة.. بيانات صادمة يعلن عنها المكتب الإعلامي الحكومي

غزة/سما/

ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع تعرض لـ" 2000 مجزرة خلال التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل والمدنيين والأطفال والنساء" منذ 100 يوم.

وأورد المكتب بيانات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بعد مرور 100 يوم على الحرب، وتضمنت ما يلي:

ــ (100) يوم على حرب الإبادة وقد فقدنا خلالها (31,000) شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات (23,968) شهيدا، بينهم (10,600) من الأطفال، و(7,200) من النساء، و(337) من الطواقم الطبية، و(45) من الدفاع المدني، و(117) من الصحفيين.

ــ (100) يوم على حرب الإبادة ومازال (7,000) مفقود تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم حتى الآن نتيجة القصف المستمر ونتيجة انقطاع الوقود 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

ــ (100) يوم على حرب الإبادة وقد بلغ عدد المصابين (60,582) جريحا وهم محرومون من السفر للعلاج في المستشفيات العربية وغير العربية وذلك بسبب إغلاق معبر رفح أمامهم وأمام أكثر من (10,000) مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت دون أن ينظر إليهم أي أحد.



ــ (100) يوم على حرب الإبادة ومازال الاحتلال يعتقل الآلاف من أبناء شعبنا العظيم، بينهم (99) معتقلا من الكوادر الصحية، و(9) معتقلين من الصحفيين ممن عُرفت أسماؤهم، وهؤلاء يعيشون حياة قاسية تحت التعذيب الشديد ودون مراعاة لكل حقوق الأسرى والمعتقلين.

ــ (100) يوم على حرب الإبادة وقد نزح مليوني مواطن فلسطيني في محافظات قطاع غزة، هؤلاء يعيشون حياة غاية في المأساوية، لا يجدون الغذاء ولا الماء ولا الدواء، وأصبح (400,000) منهم مصابين بأمراض معدية نتيجة النزوح وظروفه التي لا تخطر على قلب بشر.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة وقد دمر الاحتلال خلالها (390) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كما ودمر (395) مسجدا و(3) كنائس.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة وقد دمر الاحتلال خلالها (360,000) وحدة سكنية، وبات أصحابها يعيشون في الشوارع والطرقات، لا يملكون منزلا ولا مأوى، حيث ألقى الاحتلال على قطاع غزة (65,000) طن من المتفجرات، دمر بها مئات آلاف الوحدات السكنية والمنازل.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة وقد دمر الاحتلال خلالها (30) مستشفى و(53) مركزا صحيا أخرجها عن الخدمة، واستهدف (150) مؤسسة صحية وأعاقها عن العمل، كما استهدف (121) سيارة إسعاف دمرها بشكل كامل بهدف القضاء على القطاع الصحي بالكامل.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة وقد دمر الاحتلال خلالها (200) موقع أثري وتراثي بهدف مسح التاريخ والجغرافية الفلسطينية والتي هي أقدم من عمر هذا الاحتلال القزم بقرون وعقود طويلة جدا.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة وقد سرق الاحتلال وجنوده من الأهالي وأبناء شعبنا أموالا وذهبا ومصاغات قدرت قيمتها بــ 100 مليون شيكل، سرقوها على الحواجز، وبالسطو على المنازل والمحال التجارية ومحال صرف العملات.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة وقد ارتكب الاحتلال خلالها جريمة نبش لأكثر من 1,500 قبر من مقابر محافظات قطاع غزة وخاصة من محافظتي غزة والشمال، وسرق منها أكثر من 150 جثمانا من جثامين الشهداء الكرام دون أي اعتبار لمكانة الأموات والقبور.

ــ ( (100 يوم على حرب الإبادة ومازال أكثر من 800,000 مواطن فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية، حيث يمنع الاحتلال عنهم إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة، ومازالت المجاعة مستمرة دون أن يحرك هذا العالم الظالم ساكنا.

وأكد المكتب الحكومي في غزة "إننا أمام كارثة حقيقية متعددة الأوجه، كارثة طالت أكثر من 15 قطاعا حيويا، إن حرب الإبادة الجماعية طالت، القطاع الصحي، والقطاع الإسكاني، والقطاع الإنساني، والقطاع الصناعي، والقطاع التجاري، والقطاع الحكومي، والقطاع الزراعي، والقطاع التعليمي، والقطاع الإعلامي، والقطاع الترفيهي والفندقي، والقطاع السكني، وقطاع الاتصالات والانترنت، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، والقطاع الخدماتي والبلديات".

وفي ظل هذه الكوارث المتلاحقة والمركبة والمستمرة وبعد مرور 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا العظيم فإن الإعلامي الحكومي يود التأكيد على ما يلي:

1. لقد سئمنا من مطالبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كونهم شركاء في الحرب على غزة، وكونهم هم من منحوا الضوء الأخضر للاحتلال لشن هذه الحرب، وكونهم هم من رفضوا وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ولكننا اليوم وبعد 100 يوم من العدوان فإننا نُحمّلهم كامل المسئولية إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم المسؤولية تجاه هذه أفظع جرائم ومجازر وأفظع كارثة إنسانية في العصر الحديث، وعن المجاعة وعن الوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة، هؤلاء الذين يمارسون الإجرام بعيداً كل البعد عن القوانين والمعاهدات الدولية وبعيداً كل البعد عن الأخلاق والإنسانية.

2. نطالب دول العالم الحر إلى وقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء، ونشكر دولة جنوب أفريقيا على جهودها الواضحة في ملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم في المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله، كما ونشكر جميع الدول التي تبذل جهوداً كبيرةً في إطار ملاحقة الاحتلال وتجريمه وإظهار وجهه الوحشي أمام العالم كله.

3. إننا نطالب ونناشد الدول العربية والإسلامية ونطالب جامعة الدول العربية بالعمل الجاد على فتح معبر رفح بشكل دائم وفوري عاجل، ليكون ممراً إنسانياً مفتوحاً على مدار الساعة وبلا قيود، وذلك من أجل تحويل 6000 جريح للعلاج في الخارج فوراً، ولإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على الجانب الآخر من المعبر، لأهالي قطاع غزة الذين دخلوا مرحلة المجاعة والكارثة، وفتح المعبر لإدخال الوقود لكل المرافق الحيوية، وفتح المعبر أمام الحركة الانسيابية للبضائع والأفراد.

4. إننا نطالب الاتحادات والنقابات الدولية في كل أنحاء العالم، اتحادات الصحفيين والأطباء والرياضيين والمهندسين والمحامين والمحاسبين والحقوقيين وكل الاتحادات الدولية المختلفة، نطالبهم بإدانة الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد كل فئات المجتمع في قطاع غزة، كما ندعوهم إلى ممارسة الضغط على هذا الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

5. إننا نطالب كل دول العالم الحر إلى إعادة الحياة في قطاع غزة، إعادة الحياة للقطاع الصحي، والقطاع الإنساني، وجميع القطاعات الحيوية، المخابز، آبار المياه، محطات الصرف الصحي، محطات مياه الشرب، إدخال الوقود، شبكات الكهرباء، شبكات الاتصالات، نطالب كل دول العالم لأن تكون إنسانية وأخلاقية أمام هذه الحرب الشاملة التي أكلت الأخضر واليابس، نطالهم ببذل كل الجهود في كل الأطر والقطاعات لإعادة الحياة لقطاع غزة.

6. إننا نناشد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري والعاجل وعقد المؤتمرات العالمية والدولية من أجل وضع حلٍ للكارثة الإنسانية المتعلقة بإعمار قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال أكثر من (360,000) وحدة سكنية، بات أصحابها في الشوارع بلا أي مأوى، حيث فقدت أكثر من ثلث مليون أسرة بيوتهم ومنازلهم ووحداتهم السكنية.