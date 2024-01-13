في اليوم الـ100 من ملحمة "طوفان الأقصى".. المقاومة ما زالت "رقما صعبا"

رغم مرور مئة يوم على إطلاق العنان لآلة القتل الإسرائيلية، وإعلان مجلس الحرب الإسرائيلي أهدافه الرئيسية، وهي القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع، إلا أن هذه الأهداف أصبحت صعبة المنال، وغير قابلة للتحقيق، فالمقاومة ما زالت رقما صعبا، وتواصل عملياتها في كل مناطق قطاع غزة، وما زالت تحتفظ بالأسرى الإسرائيليين لديها، رغم حجم القوة الهائلة التي استخدمتها قوات الاحتلال، أملا في كسر المقاومة والنيل منها.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكرية لحركة حماس، اليوم الأحد أنّ مجاهديها تمكنوا من تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أكّدت أنّ مجاهديها اشتبكوا أيضاً مع قوة صهيونية خاصة بالأسلحة الرشاشة ، ودك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون في خان يونس.

وفي بيان آخر أعلنت الكتائب عنتدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون

كما قصفت كتائب القسام مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة "M75" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأكد مصدر قيادي بكتائب القسام أن الرشقة الصاروخية على مدينة أسدود المحتلة انطلقت من أماكن توجد بها قوات الاحتلال.

سرايا القدس

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عن استهداف تجمعاً لجنود العدو في منطقة المصدر وسط قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي، وتحشدات العدو في موقع "كوسوفيم" بصواريخ بدر 1.



وفي عملية مشتركة مع كتائب الأقصى - لواء العامودي أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات العدو محيط كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.



كما أكدت قصف تحشدات العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس.

كتائب المجاهدين

أما "كتائب المجاهدين" فأكدت من جهتها أنها استهدفت طائرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بصاروخ أرض - جو في أجواء مدينة غزة.

كما دك مجاهدوها مقرات القيادة الميدانية للعدو الصهيوني في عدد من محاور غزة والشمال بعدد من الرشقات الصاروخية قصيرة المدى وقذائف الهاون..



وأعلنت عن دك مغتصبة (سعد) برشقة صاروخية مساء اليوم.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، أنها تمكنت من استهداف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كانت تتوغل في محور المغراقة جنوبي غزة، بقذيفة "تاندوم" وأصابتها إصابة مباشرة.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن قصف تحشداً لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون عيار 120ملم علي موضع القيادة والسيطرة في محيط شارع 5 وسط قاطع خانيونس .