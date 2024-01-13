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مفوض “أونروا” من العريش: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

الأحد 14 يناير 2024 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض “أونروا” من العريش: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا



غزة/سما/

 أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح أبدًا، مكذبًا الرواية الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت قناة “القاهرة” الإخبارية الأحد عن لازاريني قوله، لدى مغادرته مطار العريش الدولي متوجهًا إلى مدينة رفح، حيث يعبر منها إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على الأرض، إن آلة القتل الإسرائيلية لم تميز ولم تستثن البشر أو الحجر أو حتى الحيوان، مؤكداً أن الجميع عرضة لهذه المجازر، وأنه ذاهب إلى غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

وطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لأهالي القطاع، مؤكدا أن الحرب في قطاع غزة جريمة إنسانية.

وأدان لازاريني استهداف الاحتلال للمدنيين في القطاع، مشددًا على أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدًا.

جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداءها من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وكتب المفوض العام لازاريني في بيان: “إن الموت الهائل والدمار والنزوح والجوع والخسارة والحزن في الأيام الـ100 الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة”.

(د ب أ)

#فيليب لازاريني

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