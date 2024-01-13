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سفارة روسيا تحذر من مغبة قصف التحالف لليمن

الأحد 14 يناير 2024 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة روسيا تحذر من مغبة قصف التحالف لليمن



موسكو/سما/

قالت السفارة الروسية في اليمن إن القصف الأمريكي والبريطاني على أهداف في اليمن، يهدد بمزيد من التدهور في وضع مواطني هذه الدولة.

وأضافت السفارة في تعليق نشر على موقعها الإلكتروني: "تهدد الهجمات الصاروخية والجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلة 12 يناير ضد عدد من الأهداف في اليمن، بزيادة تدهور في وضع سكان في هذه الدولة".


وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة 12 يناير هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

ووصف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي هذا القصف الأمريكي البريطاني، بالهمجي وتوعد بالرد عليه.

#روسيا #اليمن

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