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تظاهرة حاشدة في حيفا للمطالبة برحيل نتنياهو

الأحد 14 يناير 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة حاشدة في حيفا للمطالبة برحيل نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 

خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة حيفا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
 

وكتبت الصحيفة أن "آلاف المتظاهرين في حيفا يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس الوزراء".

ونظمت المظاهرة جماعة اليسار الشعبية، ويذكر أن بعض المتظاهرين يخططون للتوجه نحو مدينة قيسارية لمواصلة احتجاجهم أمام منزل نتنياهو.

وفي وقت سابق، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن فشله الأمني وقال: "سنجيب عن كل التساؤلات ولكن دعونا نركز على النصر".

وأكد نتنياهو أن الحرب في قطاع غزة كلفت إسرائيل ثمنا باهظا وخسائر في الأرواح بصفوف الجيش.

وأضاف أن "للحرب ثمنها وهو ثمن باهظ من حياة جنودنا وسنفعل كل شيء من أجل الحفاظ على حياتهم". ولكن هناك أمر واحد لن نفعله وهو وقف الحرب قبل تحقيق الانتصار".

#نتنياهو

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