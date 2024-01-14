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مكتب نتنياهو يزعم الكشف عن صورة شاملة ومتعمقة لأنشطة "حماس"

الأحد 14 يناير 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو يزعم الكشف عن صورة شاملة ومتعمقة لأنشطة "حماس"



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب نتنياهو أنه تم الكشف عن صورة شاملة لأنشطة حركة "حماس". وأكد أن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي سيواصل تصفية الحسابات معها في كل مكان.

وأكد المكتب أنه بفضل الجهود المشتركة بين المنظمات في إسرائيل والخارج، تم الكشف عن صورة شاملة ومتعمقة لأنشطة "حماس"، بما في ذلك تفاصيل مناطق العمل وأهداف الهجمات والمتورطين في تنفيذ النشاط، من قادة "حماس" في لبنان إلى آخر المهاجمين في البنية التحتية التشغيلية، بالإضافة إلى معلومات حول نية مهاجمة السفارة الإسرائيلية في السويد، واقتناء طائرات بدون طيار واستخدام عناصر من منظمات إجرامية في أوروبا.


وأضاف أن "حركة "حماس" تستلهم النشاط الإرهابي الذي يقوم به النظام الإيراني، ومثلها تطمح إلى مهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية بأي ثمن".

وتابع: "سيواصل الموساد والشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي، بالتعاون مع أجهزة الأمن الدولية وإنفاذ القانون، جهودهم لإحباط النوايا الإرهابية لحماس وجميع المنظمات الإرهابية، وتصفية الحسابات معهم في كل مكان في العالم".

#نتنياهو

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