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نتنياهو: لن ننهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا

الأحد 14 يناير 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن ننهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل.


وكتب نتنياهو في تغريدة على منصة "إكس": "سنستمر في الحرب لتحقيق أهدافنا، لا محكمة لاهاي ولا محور الشر سيوقفنا، محكمة لاهاي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، يا للوقاحة يا للعار".

وأضاف: "سمعت المحللين في الاستديوهات يقولون إن الانتصار غير ممكن، طبعا هو ممكن، معارك واسعة لا تزال شمالي القطاع ولن نعيد أهالي غزة حتى تنتهي الحرب".

وختم نتنياهو: "أوضحت لوزير الخارجية الأمريكي أن هذه ليست حربنا فقط بل حربكم أيضا ضد محور الشر، لن ننهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل".

ونفى مصدر مصري مسؤول، اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا الحدودي.

وأكد المصدر أن مثل هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، بحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت "رويترز" للأنباء في وقت سابق عن 3 مصادر أمنية مصرية أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

#نتنياهو

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