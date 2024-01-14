هاليفي: حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكلفه ثمنا باهظا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إن حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكون له ثمن باهظ.



وأضاف هرتسي هاليفي في كلمة مساء السبت "نمارس عملنا بحرية في المجال الجوي اللبناني ونهاجم أي تهديد ونكبد حزب الله ثمنا باهظا"، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وصرح بأن "الواقع الأمني ​​في الشمال بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام"، مردفا بالقول "نحن نبعد مسلحي الرضوان عن الحدود ونلحق الضرر بقدرات حزب الله التي بناها منذ سنوات".

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قائلا "منطقة جنوب لبنان هي منطقة قتال وستبقى كذلك طالما أن حزب الله يعمل بها".

وأوضح أن حزب الله اختار أن يكون بمثابة "درع حماس" ونحن نحملها ثمنا متزايدا لذلك، مضيفا في السياق "أقول لأولئك الذين ينتظرون نهاية الاحتكاك في الشمال لوقف القتال في قطاع غزة سندفعهم ثمنا متزايدا، هكذا كان الأمر، وهكذا سيمضي الأمر قدما".



وأفاد هاليفي بأنهم مستعدون وملتزمون بتغيير الوضع الأمني بطريقة تسمح للسكان بالعودة بأمان تام إلى منازلهم في الشمال والجنوب.

وأشار في كلمته إلى أن إسرائيل تخوض حربا في عدة ساحات في الوقت نفسه وبكثافة متفاوتة وتعمل في كل مكان.

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه لن تكون هناك حصانة لأولئك الذين يسعون لقتلهم لا في غزة، ولا في الضفة الغربية، ولا في الساحات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.