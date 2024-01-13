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بايدن: سلمنا رسالة خاصة إلى إيران بشأن هجمات الحوثيين

الأحد 14 يناير 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: سلمنا رسالة خاصة إلى إيران بشأن هجمات الحوثيين



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، إن الولايات المتحدة سلمت رسالة خاصة إلى إيران بشأن مسؤولية الحوثيين عن مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون ومستعدون جيدا".


وردا على سؤال بشأن إزالة إدارته الحوثيين من قائمة وزارة الخارجية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2021، صرح بايدن "ليس من المهم تصنيفهم كإرهابيين أم لا..‭ ‬لقد جمعنا بعض الدول التي ستقول إنهم إذا استمروا في انتهاج هذا السلوك فسنرد عليهم".

ووصف بايدن يوم الجمعة جماعة الحوثيين بأنها "تنظيم إرهابي"، وقال إن واشنطن سترد عليهم إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.

والجمعة، أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات الضربات من الجو والبحر على مواقع للحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وتقول لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن‭ ‬كانت ردا على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يؤكد الحوثيون أنها رد على الحرب المستمرة في غزة.

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