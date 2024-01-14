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فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب بكين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

الأحد 14 يناير 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب بكين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها



رام الله/سما/

أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن دولة فلسطين تثمن عاليا مواقف جمهورية الصين الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ودعم حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وجددت الرئاسة الفلسطينية "التأكيد على التزام دولة فلسطين الكامل بسياسة الصين الواحدة التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها بما في ذلك تايوان، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، مؤكدة ان وحدة الصين الصديقة وسياساتها الحكيمة على المستوى الدولي أسهمت في دعم واستقرار المنطقة والسلم والأمن العالميين".

وأكدت دعمها لحق الصين في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم توحيد أراضي الصين الكاملة بما فيها تايوان، ودعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

ويشار إلى أن الوضع حول تايوان، تدهور بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من عام 2022.

ودانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعما أمريكيا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق كرد على ذلك.

وتعتبر السلطات الصينية، قضية تايوان من أهم المصالح الأساسية للصين وأول "خط أحمر" في العلاقات الصينية-الأمريكية لا يجوز تجاوزه.

وتم إجراء انتخابات رئيس إدارة تايوان وانتخابات المجلس التشريعي - برلمان الجزيرة - في 13 يناير الجاري.

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