اسرائيل تدرس خطة لادخال عمال الضفة الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق

القدس المحتلة / سما/

تدرس الحكومة الإسرائيلية خطة لادخال عمال الضفة الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق.

بالإضافة إلى ذلك، يقول موقع واللا العبري ، يتم النظر في اقتراح إنشاء ملف شخصي لكل عامل يسمح له بدخول إسرائيل، ودون أي سوابق أمنية.

وخشية من تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ، وبضغط من الشاباك، تدرس الحكومة خطة لجلب العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فما فوق حسبما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.والهدف من ذلك هو السماح بوصول العمال الفلسطينيين الأكبر سنا ذوي الأقدمية و دون أي سجل أمني، والذين يعملون في إسرائيل منذ سنوات.

ويعمل في إسرائيل 90 ألف عامل من الضفة، والعديد منهم غير مهتمين بالتصعيد. يضيف التقرير ، "تم إعادة جزء كبير من العمال الفلسطينيين، حوالي 8 آلاف للعمل داخل المناطق الصناعية في مستوطنات الضفة ".

تاتي خطوة السماح بعودة عمال الضفة إلى إسرائيل ، بسبب أن معدل وصول العمال الأجانب بطيء والوضع في مواقع البناء مأساوي. وتبين أن وجهات مثل سريلانكا كانت مخيبة للآمال ولم تحقق الأهداف بحسب التقرير .