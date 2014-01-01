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الاعلام العبري: شهيد واصابة في عملية اطلاق نار شمال الخليل

الأحد 14 يناير 2024 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: شهيد واصابة في عملية اطلاق نار شمال الخليل



الخليل / سما /

استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب بلدة سعير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل بحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية.

وأفادت التقارير بأن مركبة استقلها فلسطينيان اقتربت من مزرعة استيطانية في المنطقة، حيث تواجد عناصر في الجيش الإسرائيلي، وادعت أنهما حاولا استهداف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار.

وذكرت التقارير الأولية أن الجنود ردوا بإطلاق نار مكثف استهدف المركبة الفلسطينية، بزعم أنها حاولت اختراق أحد الحواجز في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن شبان فلسطينيين حاولوا استهداف قوات احتياط في جيش الاحتلال تواجدوا قرب مستوطنة "ميتساد"، المقامة على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير. وأضافت أن القوات ردت بإطلاق النار.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي "مقتل" فلسطيني و"تحييد" آخر إثر إصابته بالرصاص الحي؛ في حين لم يرد أي إعلان رسمي بهذا الشأن عن الجانب الفلسطيني.

#شهيد #الاعلام العبري

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