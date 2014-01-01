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رويترز: عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب الحرب

الأحد 14 يناير 2024 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب الحرب



القدس المحتلة / سما/

أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمائة إلى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسيبدأ وزراء في حكومة الاحتلال في وقت لاحق من اليوم الأحد، مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل الحرب. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح يوم الاثنين.

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

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